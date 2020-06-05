В Запорожье в незаконном детском саду умер годовалый ребенок. В убийстве подозревают саму воспитательницу. Это 51-летняя Ирина Суханова.

Информацию и данные о подозреваемой женщине приводит телеграм-канал Teza.

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Что известно об Ирине Сухановой

Она сама живет в Запорожье. Женщине 51 год, а родилась она в 1969 году. В соцсетях она указывает казацкий город и как родной, и как постоянное место жительства. Поэтому вероятно, что именно там она и родилась.

У Ирины Сухановой двое дочерей. Одна из них уже взрослая – ей 18 лет. В то же время другой дочери всего 10 лет.

Соседи рассказывали, будто часто слышали в так называемом детском саду плач детей. Само же "заведение" расположено в частной квартире подозреваемой.

Ирина Суханова не имела никаких разрешительных документов на детсад. Свои услуги она рекламировала в Интернете, в частности в социальных сетях.

В социальных сетях женщина часто публиковала фото с детьми. С ними они часто ходили на прогулки, занимались спортом и тому подобное.



Ирина Суханова, которую подозревают в убийстве ребенка / фото с ее фейсбука

К слову, за свои услуги женщина брала по 200 гривен за одного ребенка в день.



Подозреваемая в убийстве ребенка в Запорожье Ирина Суханова / фото с ее фейсбука

Убийство ребенка в Запорожье: коротко

Родители принесли своего ребенка в возрасте год и два месяца в ясли впервые, чтобы он "мог завести себе новых друзей". Ясли нашли по объявлению в интернете.

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Уже через несколько часов позвонила воспитательница и сообщила, что ребенок не дышит. Родители сами пытались реанимировать ребенка до приезда медиков, но девочка умерла.

Сначала версией смерти было то, что у ребенка якобы началась рвота после ссоры со сверстниками. Девочка подавилась рвотой.

Впоследствии выяснилось, что версия с рвотой правдивая, но причины совсем другие. Адвокат родителей ребенка опубликовал видео, где воспитательница душила ребенка подушкой. Позже, она оставила девочку в другой комнате с привязанной подушкой.

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На судебном заседании она пояснила, что не хотела душить маленькую Лесю. А просто надела на шею ребенка подушку-валик, чтобы та лучше держала головку.

Суд 4 июня выбирал меру пресечения воспитательнице. Впрочем, спустя много часов так и не пришел к решению, поэтому рассмотрение дела перенесли на 5 июня.