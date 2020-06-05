В Запорожье в незаконном детском саду, который на самом деле был просто трехкомнатной квартирой, умер годовалый ребенок. Воспитательница этого псевдо заведения пыталась удалить кадры с камер наблюдения, которые зафиксировали ее непосредственную причастность к смерти ребенка.

Как оказалось, женщина пыталась стереть видео, звонила знакомым за помощью и мыла пол, чтобы стереть следы блевоты. Об этом рассказал ТСН адвокат родителей умершего ребенка Тимур Мамедов.

Самое главное о трагедии В детсаду на Запорожье умерла девочка, ее подушкой душила воспитательница: видео

Детали смерти ребенка в Запорожье

Удаление видео

Сначала была информация, что женщина просто не успела удалить видео. Однако, по словам стороны защиты пострадавших, на самом деле псевдо воспитательница терла кадры и остались следы удаления видео. Однако кадры удалось восстановить, их выложили в сеть, с чего начался скандал.

Замывание следов

Девочка умерла от того, что захлебнулась собственной рвотой. Зато родителям женщина сказала, что девочка могла задохнуться во сне и умереть. Женщина скрывала настоящую причину смерти: по словам адвоката, она помыла тело ребенка и ковры вокруг. Так она замывала следы блевоты.

Также, как говорит защита, женщина не пыталась спасти ребенка и не проводила реанимационных мер.

Мы поняли, что она не делала реанимационных мер, а наоборот, пыталась скрыть ту же подушку, звонила знакомым, чтобы узнать что делать,

– рассказал Тимур Мамедов.

Видео с камер наблюдения, которые зафиксировали действия воспитательницы

Что говорит сама воспитательница

Ирина Суханова – женщина, которую подозревают в убийстве, утверждает, что все обвинения в ее адрес безосновательны. Детей на воспитание она не брала, а присмотреть за ребенком ее якобы просили сами родители. Ни одной подушки, которую стоит отметить, четко видно на видео, – не было.

По словам соседей, все знали, что женщина держит нелегальный детский сад. Она брала на воспитание только маленьких детей, вероятно потому, что они ничего не могут рассказать о том, что там происходило.

Подробнее о самой воспитательнице и том, что сейчас о ней известно, читайте по ссылке.

5 июня женщину отправили под арест на два месяца без права внесения залога.

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