Смерть ребенка в Запорожье: воспитательница стерла часть видео и уничтожала доказательства
В Запорожье в незаконном детском саду, который на самом деле был просто трехкомнатной квартирой, умер годовалый ребенок. Воспитательница этого псевдо заведения пыталась удалить кадры с камер наблюдения, которые зафиксировали ее непосредственную причастность к смерти ребенка.
Как оказалось, женщина пыталась стереть видео, звонила знакомым за помощью и мыла пол, чтобы стереть следы блевоты. Об этом рассказал ТСН адвокат родителей умершего ребенка Тимур Мамедов.
Самое главное о трагедии В детсаду на Запорожье умерла девочка, ее подушкой душила воспитательница: видео
Детали смерти ребенка в Запорожье
Удаление видео
Сначала была информация, что женщина просто не успела удалить видео. Однако, по словам стороны защиты пострадавших, на самом деле псевдо воспитательница терла кадры и остались следы удаления видео. Однако кадры удалось восстановить, их выложили в сеть, с чего начался скандал.
Замывание следов
Девочка умерла от того, что захлебнулась собственной рвотой. Зато родителям женщина сказала, что девочка могла задохнуться во сне и умереть. Женщина скрывала настоящую причину смерти: по словам адвоката, она помыла тело ребенка и ковры вокруг. Так она замывала следы блевоты.
Также, как говорит защита, женщина не пыталась спасти ребенка и не проводила реанимационных мер.
Мы поняли, что она не делала реанимационных мер, а наоборот, пыталась скрыть ту же подушку, звонила знакомым, чтобы узнать что делать,
– рассказал Тимур Мамедов.
Видео с камер наблюдения, которые зафиксировали действия воспитательницы
Что говорит сама воспитательница
Ирина Суханова – женщина, которую подозревают в убийстве, утверждает, что все обвинения в ее адрес безосновательны. Детей на воспитание она не брала, а присмотреть за ребенком ее якобы просили сами родители. Ни одной подушки, которую стоит отметить, четко видно на видео, – не было.
По словам соседей, все знали, что женщина держит нелегальный детский сад. Она брала на воспитание только маленьких детей, вероятно потому, что они ничего не могут рассказать о том, что там происходило.
Подробнее о самой воспитательнице и том, что сейчас о ней известно, читайте по ссылке.
5 июня женщину отправили под арест на два месяца без права внесения залога.
Смерть ребенка в нелегальном садике: главное
- 51-летняя женщина сделала в своей трехкомнатной квартире детский сад без разрешительных документов.
- Свои услуги она рекламировала в интернете.
- Девочку, которой исполнился год и два месяца, родители впервые привели в этот "псевдо садик"
- Родители отдали ей здоровую девочку, а через час воспитательница позвонила и сказала, что ребенок не дышит.
- "Скорую" вызвали уже родители, они сами пытались реанимировать дочку до приезда медиков, но девочка умерла.