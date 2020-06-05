В Запорожье суд избрал меру пресечения Ирине Сухановой – воспитательнице нелегального детского сада, которую подозревают в убийстве годовалого ребенка. Следующие 2 месяца она проведет в СИЗО без права на залог.

Об избрании меры пресечения для воспитательницы пишет телеграм-канал Teza.

К слову Смерть ребенка в Запорожье: что известно о подозрительной воспитательнице Сухановой – фото

В суд на рассмотрение пришло много людей. Во время рассмотрения они призвали к самосуду и расправе над воспитательницей. Досталось и адвокату, который защищает подозреваемую.

Избрание меры пресечения началось еще накануне. Тогда суд заседал в течение нескольких часов и до поздна. Впрочем так и не смог избрать меру пресечения, поэтому рассмотрение перенесли на следующий день.

Что известно об Ирине Сухановой? Она самостоятельно организовала нелегальный детский сад в собственной квартире. Соседи 51-летней воспитательницы заявили, что раньше иногда уже слышали, как в ее квартире плачут дети.



У самой Ирины Сухановой также есть двое детей – 18-летняя и 10-летняя дочери. Сейчас же ее подозревают в убийстве 1-летнего ребенка, которого родители впервые привели в этот детсад.

Смерть ребенка в Запорожье: коротко

Родители привели своего ребенка в возрасте год и два месяца в ясли впервые, чтобы малышка "могла завести себе новых друзей". Ясли нашли по объявлению в интернете.

Уже через несколько часов позвонила воспитательница и сообщила, что ребенок не дышит. Родители сами пытались реанимировать ребенка до приезда медиков, но девочка умерла.

Важно В детсаду в Запорожье умерла девочка, ее подушкой душила воспитательница: видео

Сначала версией причины смерти было то, что у ребенка якобы началась рвота после ссоры со сверстниками. Девочка подавилась рвотой.

Впоследствии выяснилось, что версия с рвотой правдивая, но причины совсем другие. Адвокат родителей ребенка опубликовал видео, где воспитательница душила ребенка подушкой. Позже, она оставила девочку в другой комнате с привязанной подушкой.

Воспитательница приложила к лицу ребенка подушку: смотрите видео