У Запоріжжі суд обрав запобіжний захід Ірині Сухановій – виховательці нелегального дитячого садка, яку підозрюють у вбивстві 1-річної дитини. Наступні 2 місяці вона проведе у СІЗО без права на заставу.

Про обрання запобіжного заходу для виховательки пише телеграм-канал Teza.

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До суду на розгляд прийшли багато людей. Під час розгляду вони закликали до самосуду і розправи над вихователькою. Перепало й адвокату, який захищає підозрювану.

Обрання запобіжного заходу розпочалося ще напередодні. Тоді суд засідав впродовж кількох годин і до пізна. Втім так і не зміг обрати запобіжний захід, тож розгляд перенесли на наступний день.

Що відомо про Ірину Суханову?Вона самостійно організувала нелегальний дитячий садок у власній квартирі. Сусіди 51-річної виховательки заявили, що раніше іноді вже чули, як у її квартирі плачуть діти.



У самої Ірини Суханової також є двоє дітей – 18-річна і 10-річна дочки. Нині ж її підозрюють у вбивстві 1-річної дитини, яку батьки вперше привели у цей дитсадок.

Смерть дитини у Запоріжжі: коротко

Батьки принесли свою дитину віком рік і два місяці до ясел вперше, аби вона "могла завести собі нових друзів". Ясла знайшли за оголошенням в інтернеті.

Вже через кілька годин зателефонувала вихователька і повідомила, що дитина не дихає. Батьки самі намагалися реанімувати дитину до приїзду медиків, але дівчинка померла.

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Спершу версією причини смерті було те, що у дитини буцімто почалася блювота після сварки з однолітками. Дівчинка подавилася блювотинням.

Згодом з'ясувалося, що версія з блювотинням правдива, але причини зовсім інші. Адвокат батьків дитини опублікував відео, де вихователька душила дитину подушкою. Пізніше, вона залишила дівчинку в іншій кімнаті з прив'язаною подушкою.

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