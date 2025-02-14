Свою бесіду з диктатором Трамп назвав "продуктивною". За словами політика, вони "домовилися працювати разом, відвідувати країни один одного". Також було погоджено, аби команди негайно розпочали переговори, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію у Білому домі.

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Чому Трамп спершу говорив із Путіним, а потім із Зеленським

Розповівши про розмову із Путіним Трамп пообіцяв одразу подзвонити Зеленському. Що власне і зробив. За словами глави нашої держави, очільник США поінформував його про деталі своїх переговорів з Путіним.

Американський лідер пояснив, чому обрав саме таку почерговість розмов із українським та російським президентами.

"Хтось каже, що треба було спочатку подзвонити Зеленському. Я так не думаю. Треба спершу було з'ясувати, чи хоче Росія домовлятися. Я знаю, що Зеленський готовий до угоди", – сказав журналістам політик.

Сам Володимир Зеленський заявив, що його не турбує той факт, що Дональд Трамп спочатку зателефонував Владіміру Путіну, оскільки це не свідчить про пріоритетність Росії. Президент наголосив, що для України мають значення не дзвінки, а зустрічі. Він вважає, що спершу Україна та США на спільних зустрічах мають напрацювати план як зупинити Путіна, а після того вже зустрічатися з росіянами.