У Запоріжжі в незаконному дитячому садку, який насправді був просто трикімнатною квартирою, померла однорічна дитина. Вихователька цього псевдозакладу намагалася видалити кадри з камер спостереження, які зафіксували її безпосередню причетність до смерті дитини.

Як виявилося, жінка намагалася стерти відео, дзвонила знайомим по допомогу і мила підлогу, аби стерти сліди блювотиння. Про це розповів ТСН адвокат батьків померлої дитини Тимур Мамедов.

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Деталі смерті дитини у Запоріжжі

Видалення відео

Спершу була інформація, що жінка просто не встигла видалити відео. Однак, за словами сторони захисту постраждалих, насправді псевдовихователька терла кадри і залишилися сліди видалення відео. Проте кадри вдалося відновити, їх виклали у мережу, з чого почався скандал.

Замивання слідів

Дівчинка померла від того, що захлинулася власним блювотинням. Натомість батькам жінка сказала, що дівчинка могла задихнутись уві сні і померти. Псевдовихователька приховувала справжню причину смерті: за словами адвоката, вона помила тіло дитини і килими навколо. Так вона замивала сліди блювотиння.

Також, як говорить захист, жінка не намагалася врятувати дитину і не проводила реанімаційних заходів.

Ми зрозуміли, що вона не робила реанімаційних заходів, а навпаки, намагалася приховати ту ж подушку, дзвонила знайомим, щоб дізнатися що робити,

– розповів Тимур Мамедов.

Відео з камер спостереження, які зафіксували дії виховательки

Що каже сама вихователька

Ірина Суханова – жінка, яку підозрюють у вбивстві, переконує, що всі звинувачення на її адресу безпідставні. Дітей на виховання вона не брала, а приглянути за дитиною її нібито просили самі батьки. Жодної подушки, яку варто зазначити, чітко видно на відео, – не було.

За словами сусідів, всі знали, що жінка тримає нелегальний дитячий садок. Вона брала на виховання тільки маленьких дітей, ймовірно тому, що вони нічого не можуть розповісти про те, що там відбувалося.

Детальніше про саму виховательку і те, що наразі про неї відомо, читайте за посиланням.

5 червня жінку відправили під арешт на два місяці без права внесення застави.

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