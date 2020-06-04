В детсаду на Запорожье умерла девочка, ее подушкой душила воспитательница: видео
Годовалая девочка пошла в детский сад впервые. Уже через несколько часов воспитательница позвонила родителям и сказала, что ребенок не дышит. Именно ее подозревают в убийстве, а страшные кадры попали на видео.
Женщина не успела удалить видео, где видно, как она прижимала к лицу ребенка подушку. Кадры опубликовал телеграм-канал Teza.
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Сделала она это для того, чтобы ребенок не кричал. Зато родителям женщина сказала, что девочка сама могла задохнуться все сне.
В четверг, 4 июня, подозреваемой избирают меру пресечения. Женщине инкриминируют совершение умышленного убийства.
Видео с камер наблюдения зафиксировали, как к лицу ребенка приложили подушку:
На кадрах видно, как женщина берет подушку и привязывает ее к лицу плачущей девочки. После этого "воспитательница" оставила ребенка в отдельной комнате.
Что известно о незаконном садике
- Следствие установило, что 51-летняя женщина открыла детский сад без разрешительных документов. Свои услуги подозреваемая рекламировала в интернете.
- Соседи говорят, что нелегальные ясли работают уже давно. Все дети, которых туда приводили, в возрасте до 2 лет. Сутки стоили 200 гривен.
- Правоохранители проверяют законность деятельности яслей: ни соответствующего образования, ни разрешения на работу детсада воспитательница не имела.
- Сама же владелица все отрицает. Говорит, что никакого детсада не было, а ребенка ей оставили принудительно.
Детали трагедии
- Родители принесли своего ребенка в возрасте года и двух месяцев в ясли впервые, чтобы он "могл завести себе новых друзей". Ясли нашли по объявлению в интернете.
- Уже через несколько часов позвонила воспитательница и сообщила, что ребенок не дышит.
- Скорую вызвали уже родители. Они сами пытались реанимировать ребенка до приезда медиков, но девочка умерла. Впоследствии выяснилось, что она захлебнулась рвотой, когда плакала.
- Родители узнали, что ребенок поссорился со сверстником. Тот ее укусил, а от стресса у малышки началась рвота.
- Воспитательница пыталась все скрыть, чтобы не видно было, что девочка срыгивала. Никакой помощи ребенку она не оказала.