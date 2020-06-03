В Запорожье 1-летняя девочка умерла в нелегальном детском саду, который работал в обычной квартире многоэтажки. Ребенку стало плохо и воспитательница решила положить ее спать. Уже через несколько минут девочка умерла.

Як сталася трагедія

Дівчинка померла у дитсадку в перший же день його відвідин. Батьки малечі кажуть, що через комунікабельність дитини вирішили віддати її до ясел у рік і два місяці, аби там у неї з'явились перші друзі, передає ТСН.

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Приватні ясла, куди набирали дітей віком від 1 до 2 років, батьки знайшли за оголошенням. Власниця ясел обіцяла прогулянки з дитиною, ігри, підготовку до звичайного дитсадка та навіть допомогу логопеда.

Батьки привели малечу в ясла о 9 годині, а вже ввечері хотіли переглянути всі документи та підписати угоду з власницею – після того, як дізнаються про перший день їх маляти в дитсадку. Однак цей ранок для дівчинки став останнім.

Дитині стало погано, однак вихователька спочатку це приховувала. Коли подружжя прибігло до квартири, то побачили інших батьків, які похапцем вивозили своїх дітей. Медиків на місці не було, тож батьки самі викликали швидку.

Я зайшов до кімнати перший, намагався зробити їй (дитині – 24 канал) штучне дихання. Вона вже була ледь тепла. Тобто те, що вихователька приховувала і скільки це все відбувалося – на голову не налазить,

– розповів батько дівчинки.

Що сталося насправді з дівчинкою

Батьки дитини згодом дізналися, що їхня донька посварилася з однолітком, який сильно вкусив її. Дівчинка заплакала і від стресу в неї почалась блювота. Тоді вихователька вирішила покласти маля спати. За попередніми даними, дитина захлинулася.

Правоохоронці розслідують справу про смерть дитини як вбивство і перевіряють законність діяльності ясел. За попередніми даними, ані відповідної освіти, ані дозволу на роботу дитсадка вихователька не мала.

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Що відомо про роботу нелегальних ясел

Наразі усі оголошення, які були про діяльність ясел, видалені з мережі. Сама власниця двері не відчиняє та не відповідає на дзвінки.

Сусіди жінки розповідають, що садок працював уже кілька років і доба в ньому коштувала 200 гривень. Вони кажуть, що плач та лемент дітей з квартири лунав майже щодня.

Однак службі у справаз дітей в Запоріжжі власниця ясел заявила, що ніякого дитсадка у квартирі немає.

"Те, що вона сказала нашим фахівцям: мені дитину залишили, я була проти, але мені залишили – і я її прийняла. Наскільки це правда, я не знаю. Що це дитячий заклад вона теж спростувала, сказала що це не дитячий заклад", – сказала керівниця служби у справах дітей Наталія Сиворакша.