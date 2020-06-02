В аннексированном Россией Крыму более суток искали 6-летнюю девочку. Ребенок пропал внезапно, а тело обнаружили в Северо-Крымском канале.

Ребенок вместе с отцом и его приятелем был на рыбалке 31 мая, сообщают оккупационные правоохранители.

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Как исчезла девочка

Отец и приятель увлеклись алкоголем, поэтому не заметили исчезновения 6-летней Карины. Только в 4 утра 1 июня бабушка ребенка сообщила об инциденте.

Как искали ребенка

Поисками девочки занимались более 100 человек и 25 единиц техники. Кроме того, Карину искали водолазы и местные жители на берегу.

Лишь через сутки тело 6-летнего ребенка обнаружили в Северо-Крымском канале.

Кого задержали

Отца девочки задержали за то, что он оставил дочь "без надлежащего присмотра и в состоянии алкогольного опьянения не заметил ее исчезновения".

Расследование смерти продолжается.

Место, где нашли пропавшую девочку: карта