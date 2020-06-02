В анексованому Росією Криму понад добу шукали 6-річну дівчинку. Дитина зникла раптово, а її тіло виявили в Північно-Кримському каналі.

Дитина разом з батьком та його приятилем була на рибалці 31 травня, повідомляють окупаційні правоохоронці.

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Як зникла дівчинка

Батько та приятель захопилися алкоголем, тож не помітили зникнення 6-річної Карини. Лише о 4 ранку 1 чеврня бабуся дитин повідомила про інцидент.

Як шукали дитину

Пошуками дівчинки займалися понад 100 осіб і 25 одиниць техніки. Окрім того, Карину шукали водолази і місцеві мешканці на березі.

Лише через добу тіло 6-річної дитини виявили в Північно-Кримському каналі.

Кого затримали

Батька дівчинки затримали через те, що він залишив дочку без "належного нагляду і в стані алкогольного сп’яніння не помітив її зникнення".

Наразі розслідування смерті триває.

Місце, де знайшли зниклу дівчинку: карта