ВОЗ одобрила еще одну вакцину против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину против коронавируса Covovax для экстренного использования. Препарат производят в Индии по Лицензии американской компании Novavax.

ВОЗ одобрила Novavax

В ВОЗ таким образом хотят расширить доступ к вакцинам, в частности, для стран с низким уровнем развития.

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Этот перечень вакцин имеет целью расширить доступ, в частности, для стран с низким уровнем развития, 41 из которых до сих пор не смогли вакцинировать даже 10% своего населения, тогда как 98 стран не достигли 40%,

– сказала помощница генерального директора ВОЗ по доступу к лекарствам и продуктам здравоохранения Мариангела Симао.

Безопасность и эффективность вакцины доказана

В организации подчеркивают, что вакцина Covovax была оценена на основе обзора данных о качестве, безопасности и эффективности, плана управления рисками, программной пригодности и инспекций на месте производства, проведенных Генеральным контролером лекарственных средств Индии.

Техническая консультативная группа, состоящая из экспертов со всего мира, определила, что вакцина соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19. Было решено, что ее преимущества намного большие, чем любые риски. Поэтому эксперты решили, что Covovax можно использовать во всем мире.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

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