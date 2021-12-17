ВООЗ схвалила ще одну вакцину проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину проти коронавірусу Covovax для екстреного використання. Препарат виробляють в Індії за Ліцензією американської компанії Novavax.

ВООЗ схвалила Novavax

У ВООЗ таким чином хочуть розширити доступ до вакцин, зокрема, країн із низьким рівнем розвитку.

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Цей перелік вакцин має на меті розширити доступ, зокрема, країн із низьким рівнем розвитку, 41 з яких досі не змогли вакцинувати навіть 10% свого населення, тоді як 98 країн не досягли 40%,

— сказала помічниця генерального директора ВООЗ з доступу до ліків та продуктів охорони здоров'я Маріангела Сімао.

Безпечність та ефективність вакцини доведена

В організації підкреслюють, що вакцина Covovax була оцінена на основі огляду даних щодо якості, безпеки та ефективності, плану управління ризиками, програмної придатності та інспекцій на місці виробництва, проведених Генеральним контролером з лікарських засобів Індії.

Технічна консультативна група, що складається з експертів з усього світу, визначила, що вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19. Було вирішено, що її переваги набагато більші за будь-які ризики. Тому експерти вирішили, що Covovax можна використовувати у всьому світі.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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