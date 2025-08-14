В Нидерландах из-за порывов ветра во время приземления разбился воздушный шар. В нем находились 34 человека.

Отмечается, что шар является одним из крупнейших в Нидерландах, а авария произошла возле села Де Хоеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

Что известно о падении воздушного шара в Нидерландах?

Вечером 13 августа вблизи одного из поселков в Нидерландах произошла авария с воздушным шаром. На борту находились более 30 человек. Из-за резких порывов ветра шар жестко приземлился на землю. После корзина перевернулась и из нее выпало пять человек.

На лугу, где произошел инцидент, в результате падения погиб один человек. Еще пятерых госпитализировали с травмами.

Прогноз погоды от KNMI (Королевский метеорологический институт Нидерландов) предусматривал порывы ветра от 5 – 7 метров в секунду.

Воздушный шар упал из-за порыва ветра возле Де Хоеве / Фото с сайта NOS, Jaring Rispens

Представитель Королевской авиационной ассоциации Нидерландов отметил, что такие показатели обычно не опасны для шара такой величины. Однако во время приземления ветер усилился до почти 10 метров в секунду.

Расследование причин аварии продолжается, службы устанавливают детали инцидента и безопасность полетов воздушных шаров в регионе.

К спасению привлекли два травматологических вертолета. Ситуация была повышена до уровня GRIP 1, что означает совместную работу нескольких экстренных служб на месте.

К слову, на днях в США пассажирский самолет во время посадки столкнулся с другим воздушным судном. На борту находились четыре человека, обошлось без жертв.