Возле Ахтырки российские танки расстреляли автобус с гражданскими

Оккупанты продолжают атаки на Сумщину. Возле города Ахтырка российские танки расстреляли целый автобус с гражданским населением.

Обстрел произошел между селами Чупаховка и Довжик. К автобусу сейчас не подпускают даже медики.

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На место расстрела направляются медики из амбулатории

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины, вся местность вокруг заминирована. Кареты скорой помощи не могут подъехать к транспорту.

Информация проверена. Детали – впоследствии,

– написал Дмитрий Живицкий.

Семейные врачи оперативно направляются на место расстрела прямо из амбулатории. Они постараются дать первую медицинскую помощь, пока "скорая" не сможет осмотреть людей.



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