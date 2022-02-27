Біля Охтирки російські танки розстріляли автобус з цивільними

Окупанти продовжують атаки на Сумщину. Біля міста Охтирка російські танки розстріляли цілий автобус із цивільним населенням.

Обстріл трапився між селами Чупахівка та Довжик. До автобуса зараз не підпускають навіть медиків.

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На місце розстрілу прямують медики з амбулаторії

Як повідомив заступник міністра інфраструктури України, уся місцевість навколо замінована. Карети швидкої допомоги не можуть під'їхати до транспорту.

Інформація перевірена. Деталі – згодом,

– написав Дмитро Живицький.

Сімейні лікарі оперативно прямують на місце розстрілу прямо з амбулаторії. Вони намагатимуться дати першу медичну допомогу, поки "швидка" не зможе оглянути людей.



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