Отошел позвонить: у границы с Беларусью нашли мертвого военного

Недалеко от украинско-белорусской границы погиб начальник пограничного залога. Мужчину нашли с простреленной головой.

Гибель начальника пограничного залога расследует ГБР. Представительница Теруправления Государственного бюро расследований во Львове Татьяна Муравель рассказала, что инцидент произошел около 15:00 в четверг, 6 апреля.

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Очевидцы слышали выстрел, когда военный отошел позвонить по телефону

Мужчина отошел позвонить по телефону, но через несколько минут очевидцы услышали выстрел. После этого мужчину нашли с простреленной головой. Пока дело расследуют по статье об умышленном убийстве с примечанием "самоубийство".

Представительница ГБР Татьяна Муравель рассказала, что инциденту с гибелью мужчин предшествовал другой несчастный случай. Вблизи села Пулемец района Ковеля один из военнослужащих пограничной службы, управляя экскаватором, наехал на мину.

Известно, что водитель в результате инцидента не травмировался. Вскоре на место происшествия прибыли начальник пограничного залога вместе с инспектором пограничной службы.

После осмотра территории начальник отошел якобы позвонить по телефону. Вскоре раздался звук, похожий на выстрел. Начальника заставы нашли неподалеку от места происшествия с огнестрельным ранением в голову,

– сообщила Татьяна Муравель.

В отношении обоих инцидентов возбуждены уголовные производства, в частности, по статьям небрежное отношение к военной службе и убийство с примечанием "самоубийство". Следователи выясняют обстоятельства событий.

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