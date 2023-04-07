Відійшов зателефонувати: біля кордону з Білоруссю знайшли мертвого військового

Неподалік українсько-білоруського кордону загинув начальник прикордонної застави. Чоловіка знайшли з простреленою головою.

Загибель начальника прикордонної застави розслідує ДБР. Речниця Теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель розповіла, що інцидент стався близько 15:00 у четвер, 6 квітня.

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Очевидці чули постріл, коли військовий відійшов зателефонувати

Чоловік відійшов зателефонувати, але за декілька хвилин очевидці почули постріл. Після цього чоловіка знайшли з простреленою головою. Наразі справу розслідують за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство".

Представниця ДБР Тетяна Муравель розповіла, що інциденту із загибеллю чоловіків передував інший нещасний випадок. Поблизу села Пулемець Ковельського району один з військовослужбовців прикордонної служби, керуючи екскаватором, наїхав на міну.

Відомо, що водій внаслідок інциденту не травмувався. Невдовзі на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби.

Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати. Невдовзі пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову,

– повідомила Тетяна Муравель.

Щодо обох інцидентів розпочали кримінальні провадження, зокрема, за статтями недбале ставлення до військової служби та вбивство з приміткою "самогубство". Наразі слідчі з'ясовують обставини подій.

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