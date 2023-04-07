Відійшов зателефонувати: біля кордону з Білоруссю знайшли мертвого військового
Джерело:ZAXID.NET
Неподалік українсько-білоруського кордону загинув начальник прикордонної застави. Чоловіка знайшли з простреленою головою.
Загибель начальника прикордонної застави розслідує ДБР. Речниця Теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель розповіла, що інцидент стався близько 15:00 у четвер, 6 квітня.
Зверніть увагу Вже 40-й за останній рік: російський топменеджер помер за загадкових обставин
Очевидці чули постріл, коли військовий відійшов зателефонувати
Чоловік відійшов зателефонувати, але за декілька хвилин очевидці почули постріл. Після цього чоловіка знайшли з простреленою головою. Наразі справу розслідують за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство".
Представниця ДБР Тетяна Муравель розповіла, що інциденту із загибеллю чоловіків передував інший нещасний випадок. Поблизу села Пулемець Ковельського району один з військовослужбовців прикордонної служби, керуючи екскаватором, наїхав на міну.
Відомо, що водій внаслідок інциденту не травмувався. Невдовзі на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби.
Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати. Невдовзі пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову,
– повідомила Тетяна Муравель.
Щодо обох інцидентів розпочали кримінальні провадження, зокрема, за статтями недбале ставлення до військової служби та вбивство з приміткою "самогубство". Наразі слідчі з'ясовують обставини подій.
У Хмельницькій області чоловік перерізав горло військовій медсестрі
- У місті Староконстянтинів на Хмельниччині чоловік перерізав горло військовій медсестрі. Чоловік прийшов у гості до потерпілої.
- Унаслідок словесного конфлікту чоловік вихопив кухонного ножа та встромив у шию 41-річній жінці. Через тяжке поранення, жінка не мала шансів вижити.
- Тіло вбитої знайшла її мати. Загибла жінка працювала медичною сестрою у військовій частині, вона мала звання сержанта.
- Чоловіка затримали наступного дня. Правоохоронці встановили, що це 48-річний місцевий мешканець. Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства.