До Якутського СІЗО Шкурка потрапив 31 березня після затримання за хабарництво. Федеральна служба виконання покарань Росії стверджує, що той вчинив самогубство ще 4 квітня. Про втрату повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У камері слідчого ізолятора виявлено обвинуваченого без ознак життя. Медичні працівники констатували його смерть. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено,

– йдеться у повідомленні.

РосЗМІ пишуть, що Шкурко не погоджувався з арештом і оскаржив його напередодні загибелі, 3 квітня. У Слідчому комітеті коментувати це відмовились.

Що відомо про покійного Шкурка

49-річний Шкурко відповідав за технічне керівництво ПАТ "Якутськенерго", що належить "Русгідро". У покійного топменеджера залишилася дружина та двоє синів.

До свого призначення в "Якутськенерго" Шкурко працював гендиректором ВАТ "Південно-Якутські електричні мережі". Був депутатом Алданської районної ради від "Единой России". Після затримання партія призупинила його членство.

Дивні смерті російських топчиновників

У 2022 році почалася хвиля загадкових смертей серед керівників енергетичних компаній Росії.

За даними тих же російських ЗМІ, всього за 15 місяців за нез'ясованих обставин загинули близько 40 російських топменеджерів, бізнесменів та управлінців. Ось лише кілька випадків: