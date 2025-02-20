Про це в розмові з 24 Каналом зазначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, наголосивши, що якщо Україна залишиться наодинці, тоді в неї немає шансів вистояти.

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Що не варто робити Україні?

Рибачук вважає, що сьогодні Україна повинна вибудовувати певну позицію, логіку, риторику, їй варто дуже злагоджено взаємодіяти з лідерами Європейського Союзу.

Він нагадав, що за декілька днів у Трампа має побувати прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. А от президент Франції Макрон збирає вже другу зустріч європейських політиків, щоб відпрацювати спільну позицію на тлі того, що відбувається на міжнародній арені.

Точно не треба намагатися перехвалити Трампа, підіграти, підтримати його непомірне его, цей двобій нам не виграти. Росія в цьому досвідченіша, а основне полягає в тому, що це вимагатиме від України певних речей, про які Трамп навіть не здогадується,

– зазначив Рибачук.

Наприклад, угода про видобування українських рідкісноземельних копалин, яку США прагнули якнайшвидше підписати з Україною. Рибачук пояснив, що згідно з законодавством Зеленський не міг всього за декілька годин підписати міждержавну угоду, яка впливає на розподіл національних багатств.

Кремль швидко зрадив Китай

Росія ж сьогодні намагається "перекупити" Трампа і пропонує США реалізувати проєкти в Арктиці. Далі виникає цікава історія з Китаєм. Вона ризикована, але, як зауважив Рибачук, вся політика Трампа зараз націлена на те, щоб відірвати Росію від Китаю, разом з нею виступати проти нього.

Пекін вже демонструє та закликає європейців вустами свого представника на Мюнхенській конференції до співпраці, підтримки суверенітету і міжнародного законодавства, до уникнення спроб зброєю вирішувати конфлікти. Китай зацікавлено спостерігає за тим, що відбувається і відверто намагається підіграти Європі. В такий спосіб Пекін шукає своє місце в цьому мирному процесі.

Росія дуже швидко зрадила Китай, погодилась на пропозиції співпраці з США, що викликає у Пекіна багато питань, який вважає, що саме він має визначальний вплив на політику, економічні перспективи в Росії,

– озвучив Рибачук.

Між Китаєм та Росією діє стратегічна угода, але Кремль раптом сказав США, що готовий віддати їм можливість працювати в Арктиці, де Пекін має власні великі зацікавленості. Зараз українським дипломатам, як підсумував Рибачук, варто на тлі цих подій пожвавити діалог з Китаєм.

Основне ж завдання для України сьогодні, на думку Рибачука, полягає у тому, аби максимально налагодити співпрацю з європейською дипломатією. Треба інтегруватися в ЄС, це, на його думку, для України, як для держави, єдина перспектива вижити.