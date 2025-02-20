Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, подчеркнув, что если Украина останется наедине, тогда у нее нет шансов выстоять.

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Что не стоит делать Украине?

Рыбачук считает, что сегодня Украина должна выстраивать определенную позицию, логику, риторику, ей стоит очень слаженно взаимодействовать с лидерами Европейского Союза.

Он напомнил, что через несколько дней у Трампа должен побывать премьер-министр Великобритании Стармер. А вот президент Франции Макрон собирает уже вторую встречу европейских политиков, чтобы отработать общую позицию на фоне того, что происходит на международной арене.

Точно не надо пытаться перехвалить Трампа, подыграть, поддержать его непомерное эго, этот поединок нам не выиграть. Россия в этом опытнее, а основное заключается в том, что это потребует от Украины определенных вещей, о которых Трамп даже не догадывается,

– отметил Рыбачук.

Например, соглашение о добыче украинских редкоземельных ископаемых, которое США стремились как можно быстрее подписать с Украиной. Рыбачук объяснил, что согласно законодательству Зеленский не мог всего за несколько часов подписать межгосударственное соглашение, которое влияет на распределение национальных богатств.

Кремль быстро предал Китай

Россия же сегодня пытается "перекупить" Трампа и предлагает США реализовать проекты в Арктике. Далее возникает интересная история с Китаем. Она рискованная, но, как заметил Рыбачук, вся политика Трампа сейчас нацелена на то, чтобы оторвать Россию от Китая, вместе с ней выступать против него.

Пекин уже демонстрирует и призывает европейцев устами своего представителя на Мюнхенской конференции к сотрудничеству, поддержке суверенитета и международного законодательства, к избежанию попыток оружием решать конфликты. Китай заинтересованно наблюдает за тем, что происходит и откровенно пытается подыграть Европе. Таким образом Пекин ищет свое место в этом мирном процессе.

Россия очень быстро предала Китай, согласилась на предложения сотрудничества с США, что вызывает у Пекина много вопросов, который считает, что именно он имеет определяющее влияние на политику, экономические перспективы в России,

– озвучил Рыбачук.

Между Китаем и Россией действует стратегическое соглашение, но Кремль вдруг сказал США, что готов отдать им возможность работать в Арктике, где Пекин имеет собственные большие заинтересованности. Сейчас украинским дипломатам, как подытожил Рыбачук, стоит на фоне этих событий оживить диалог с Китаем.

Основная же задача для Украины сегодня, по мнению Рыбачука, заключается в том, чтобы максимально наладить сотрудничество с европейской дипломатией. Надо интегрироваться в ЕС, это, по его мнению, для Украины, как для государства, единственная перспектива выжить.