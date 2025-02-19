Ряд противоречивых заявлений Трамп сделал на брифинге в Мар-а-Лаго, передает 24 Канал. Он якобы также недоволен отсутствием Украины за столом переговоров.

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Что о мирных переговорах говорит Трамп

Президент США считает, что мирного соглашения легко можно было бы достичь и раньше. Более того, сделать это якобы мог и "неопытный переговорщик" – без потерь украинских территорий, жертв и разрушенных городов.

Они расстроены, что их не позвали? У них было 3 года и даже больше. Это можно было очень легко решить,

– заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп считает, что сам он мог бы заключить соглашение для Украины еще в начале войны, если бы был президентом США.

К тому же он утверждает – поддержка Владимира Зеленского уменьшилась до 4%. Поэтому выборов в Украине требует ситуация, сложившаяся, а не Россия.

Я бы сказал, что, знаете, когда они (украинские чиновники – 24 Канал) хотят занять место за столом переговоров, то разве народ Украины не должен сказать, что прошло много времени с тех пор, как у них были выборы? Это не требование России. Это то, что звучит от меня, а также от многих других стран,

– сказал президент США.

К слову, переговоры США и России, по мнению Трампа, прошли очень хорошо. Россияне якобы хотят завершения войны, и теперь американский президент "гораздо более уверен" в будущей сделке.