Низку суперечливих заяв Трамп зробив на брифінгу в Мар-а-Лаго, передає 24 Канал. Він буцімто також незадоволений відсутністю України за столом переговорів.

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Що про мирні переговори каже Трамп

Президент США вважає, що мирної угоди легко можна було б досягнути й раніше. Ба більше, зробити це нібито міг і "недосвідчений переговорник" – без втрат українських територій, жертв і зруйнованих міст.

Вони засмучені, що їх не позвали? У них було 3 роки й навіть більше. Це можна було дуже легко вирішити,

– заявив американський лідер.

Окрім того, Трамп вважає, що сам він міг би укласти угоду для України ще на початку війни, якби був президентом США.

До того ж він стверджує – підтримка Володимира Зеленського зменшилася до 4%. Тож виборів в Україні вимагає ситуація, що склалася, а не Росія.

Я б сказав, що, знаєте, коли вони (українські чиновники – 24 Канал) хочуть зайняти місце за столом переговорів, то хіба народ України не повинен сказати, що минуло багато часу відтоді, як у них були вибори? Це не вимога Росії. Це те, що лунає від мене, а також від багатьох інших країн,

– сказав президент США.

До слова, переговори США та Росії, на думку Трампа, пройшли дуже добре. Росіяни буцімто хочуть завершення війни, тож тепер американський президент "набагато більш впевнений" у майбутній угоді.