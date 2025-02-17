Зараз у Китаї свято, адже все, на чому базувалася велич Штатів, руйнується новою адміністрацією Трампа, сказав 24 Каналу політолог Максим Несвітайлов. До слова, Володимир Зеленський не відкидає участь Пекіна в переговорах щодо врегулювання війни в України, оскільки КНР може надати гарантії безпеки.

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Китаю знадобилися б десятиліття, щоб досягти такого результату

Зараз Сполучені Штати Америки направлено й методично намагаються витіснити Європейський Союз з переговорного процесу. Команда Трампа хоче, щоб Європа загалом не брала участі у переговорах, що само собою нонсенс.

Якщо Європа забезпечуватиме Україні безпекові гарантії та буде головним гарантом того, що домовленостей дотримуватимуться, то як може бути, що Європа не буде в переговорному процесі,

– зазначив Несвітайлов.

Підхід Сполучених Штатів Америки не виглядає дуже продуманим і системним. Зокрема, такий висновок можна зробити з того, що тепер Трамп доручив займатися налагодженням контактів із Росією і питанням завершення війни в Україні ще одному спеціальному представнику Стіву Віткоффу.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, Віткофф провів тригодинну зустріч з Владіміром Путіним. Основним питанням під час їх розмови стало звільнення американського вчителя Марка Фогеля. Крім того, під час візиту до Москви натякнув на продовження "дружніх контактів" між Трампом та Путіним.

Китай займає позицію очікування. На думку політолога, після Мюнхенської конференції у Пекіні намагалися приховати радість, тому що Вашингтон просто методично руйнують всі підвали своєї сили. Водночас Китай приходить туди, де раніше були Штати, й дають підтримку цим країнам, зокрема в Латинську Америку, Колумбію.

Я не знаю, скільки десятиліть й сотень мільярдів доларів мав би витратити Китай, щоб досягнути такого результату. Китайського експерта, який був присутній на конференції у Мюнхені, у своїй статті, настільки намагався приховати цю радість, але там між рядків все читалось,

– мовив Несвітайлов.

Він зауважив, що Сі Цзіньпін чи інші представники Китаю ніколи не дозволяли собі подібну риторику до інших лідерів держав. Пекін працює системно, порівняно з тим, що зараз роблять Сполучені Штати Америки, для КНР відкриваються колосальні перспективи.

До слова, очільник МЗС Китаю Ван Ї на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що його країна підтримує всі зусилля, спрямовані на відновлення миру в Україні та сподівається на досягнення справедливої угоди.