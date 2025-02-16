Про це Ван Ї сказав на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає 24 Канал із посиланням на МЗС Китаю.

Дивіться також Марк Рютте пояснив, чому Європа опинилася за "бортом" мирних переговорів щодо війни в Україні

Китай сподівається на справедливу мирну угоду щодо України

Китай підтримує всі зусилля з відновлення миру. Ми сподіваємося на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди, яка матиме обов’язкову силу і буде прийнятною для всіх сторін,

– зазначив китайський міністр.

За словами Ван Ї, Пекін завжди виступав за мирне врегулювання конфлікту на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету, дотримання Статуту ООН, використання мирних методів для вирішення розбіжностей та врахування законних безпекових занепокоєнь кожної зі сторін.

"Китай продовжуватиме дотримуватися цих принципів та й надалі відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи" та встановленні миру", – запевнив він.