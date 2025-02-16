Об этом Ван И сказал на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на МИД Китая.

Смотрите также Марк Рютте объяснил, почему Европа оказалась за "бортом" мирных переговоров по войне в Украине

Китай надеется на справедливое мирное соглашение по Украине

Китай поддерживает все усилия по восстановлению мира. Мы надеемся на достижение справедливого и прочного мирного соглашения, которое будет иметь обязательную силу и будет приемлемым для всех сторон,

– отметил китайский министр.

По словам Ван И, Пекин всегда выступал за мирное урегулирование конфликта на основе четырех принципов: уважения суверенитета, соблюдения Устава ООН, использования мирных методов для решения разногласий и учета законных проблем безопасности каждой из сторон.

"Китай будет продолжать придерживаться этих принципов и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса" и установлении мира", – заверил он.