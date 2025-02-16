Під час виступу на Мюнхенській конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде брати участь у переговорах щодо миру в Україні. Хоча посадовець підкреслив, що США намагатимуться врахувати її інтереси, передає 24 Канал.

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"Європа має вибороти місце за столом"

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував реакцію європейців, які "залишилися за бортом". Він пригадав, скільки здивування і непорозуміння було на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Саме тоді стало відомо, що Трамп подзвонив Путіну. Ця розмова стала справжнім сюрпризом для членів Альянсу і європейських союзників. Міністри оборони країн НАТО говорили, що вони повинні бути залучені до переговорного процесу. Вони висловлювали стурбованість через укладання угоди без участі Європи.

Я був трохи, як я вже сказав, здивований, що коли з'явилися новини про телефонні дзвінки, а також про те, що сталося із зустріччю міністрів оборони в Брюсселі, їхня реакція була трохи схожа на те "а чому ми не за столом", замість того, щоб вийти з конкретними пропозиціями,

– прокоментував інцидент генсек Рютте.

За його словами, Європа повинна вибороти собі місце за столом переговорів. Задля цього вона має виступати із "хорошими пропозиціями" і бути готовою до відповідних витрат.

До слова, президент Зеленський прокоментував заяву Келлога про "фізичну" відсутність Європи за столом майбутніх переговорів. Глава держави підкреслив, що саме Україна має вирішувати, хто повинен бути учасником перемовин.