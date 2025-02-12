Повідомляє 24 Канал з посиланням на Стівена Віткоффа в коментарі кореспондентці Келлі Мейєр.

Дивіться також Звільнення Фогеля: Трамп подякував Путіну і заявив про позитив, а Лавров пояснив брехню Пєскова

Як Віткофф прокоментував контакти Трампа та Путіна

Віткофф під час візиту до Москви натякнув на продовження "дружніх контактів" між Трампом та Путіним.

Водночас він не став коментувати переговори з російським лідером. Втім, він наголосив, що відносини американського та російського лідерів можуть бути "корисними для всього світу".

Також Віткофф нещодавнє звільнення американського вчителя Марка Фогеля, якого утримували в Росії. Спецпредставник вважає, що це може бути одним із сигналів щодо майбутньої співпраці між президентами.

"Їхня дружба, ймовірно, продовжиться", – додав Віткофф.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, Віткофф провів тригодинну зустріч з Путіним. Основним питанням під час їх розмови стало звільнення американського вчителя Марка Фогеля.