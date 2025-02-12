Сообщает 24 Канал со ссылкой на Стивена Уиткоффа в комментарии корреспондентке Келли Мейер.

Смотрите также Увольнение Фогеля: Трамп поблагодарил Путина и заявил о позитиве, а Лавров объяснил ложь Пескова

Как Уиткофф прокомментировал контакты Трампа и Путина

Уиткофф во время визита в Москву намекнул на продолжение "дружеских контактов" между Трампом и Путиным.

В то же время он не стал комментировать переговоры с российским лидером. Впрочем, он отметил, что отношения американского и российского лидеров могут быть "полезными для всего мира".

Также Виткофф недавнее освобождение американского учителя Марка Фогеля, которого удерживали в России. Спецпредставитель считает, что это может быть одним из сигналов относительно будущего сотрудничества между президентами.

"Их дружба, вероятно, продолжится", – добавил Уиткофф.

Напомним, что по информации СМИ, Уиткофф провел трехчасовую встречу с Путиным. Основным вопросом во время их разговора стало освобождение американского учителя Марка Фогеля.