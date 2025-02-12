Здебільшого вони говорили про звільнення американського вчителя Марка Фогеля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Про що говорили Віткофф з Путіним

Основним питанням обговорення стало звільнення американського вчителя Марка Фогеля, засудженого в Росії до 14 років колонії суворого режиму за звинуваченням у "контрабанді наркотиків".

Як повідомляє The Washington Post, Віткофф є давнім соратником Дональда Трампа та має великий досвід у сфері нерухомості.

Хто такий Стів Віткофф

Стівен Чарлз Віткофф – американський мільярдер, інвестор, забудовник, адвокат і філантроп. Він заснував компанію Witkoff Group, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість. Свою кар'єру він розпочав як адвокат з нерухомості, а потім перейшов у сферу інвестицій та розвитку нерухомості.

Станом на 2014 рік його компанія володіла 30 об'єктами нерухомості в США та Великій Британії, а до 2019 року ця кількість зросла до майже 50.

Під час першої каденції Трампа Віткофф входив до складу Industry Groups Great American Economic Revival, створеної для боротьби з економічними наслідками пандемії COVID-19 у США.

У листопаді 2024 року Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому, призначив Віткоффа спецпосланцем США на Близькому Сході. Ще до офіційного вступу на посаду він відіграв важливу роль у перемовинах щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у січні 2025 року.

29 січня 2025 року Віткофф прибув до Ізраїлю, а згодом здійснив рідкісний для американського чиновника візит до Гази.

Нагадаємо, Росія звільнила Марка Фогеля під час обміну з США, тоді Дональд Трамп заявив про можливий прогрес у завершенні війни в Україні. Дональд Трамп активно висвітлював ситуацію зі звільненим заручником. Для нього було важливо показати, що Владімір Путін його слухає, піддається впливу.

Але вже через кілька годин Росія почала масований обстріл України 12 лютого. Так Росія демонструє радше неповагу до Трампа, адже ні про який мир не йдеться, якщо після такого звільнення слідує ракетний удар.