У Києві під ударом опинилися здебільшого нежитлові будівлі, але без жертв, на жаль, не минулося. Головне про нічну атаку розповідає 24 Канал.

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Що відомо про нічну атаку Росії на Київ

Вночі 12 лютого російські війська атакували Київську область, використовуючи дрони й ракети.

Виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що влучань по об'єктах критичної інфраструктури не допущено.

Водночас зазначив, що внаслідок російської атаки в Обухівському районі спалахнула пожежа нежитлових приміщень. У Бориспільському – уламками збитих БпЛА пошкоджено 9 приватних будинків і автівка. У поліції додали, що в Київській області в одному з районів пошкоджено 9 приватних будинків, 2 автомобілі та господарчу споруду.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 4 зазнали поранень. Серед постраждалих є дитина – 9 річна дівчинка. Наразі двох потерпілих медики госпіталізували, одному – надали допомогу на місці.

За даними ЗМІ, загиблий чоловік працював охоронцем в офісній будівлі. У цю трагічну ніч він якраз перебував на нічному чергуванні. За іншою інформацією, жертвою окупантів став працівник котельні.

В Оболонському районі сталося руйнування 2 офісних будівель, в одній із них виникла пожежа з 7-го по 1-й поверх.

За інформацією ДСНС уламки дронів впали в Оболонському, Голосіївському, Солом'янському та Святошинському районах столиці. Так, у Святошинському районі минулося без руйнівних наслідків та постраждалих – там лише зафіксували падіння уламків. Однак в інших районах спалахнули пожежі.

Також відомо, що у Солом'янському районі сталося загоряння на даху багатоповерхівки. Наразі пожежу ліквідовано. У Голосіївському районі – масштабна пожежа у складській будівлі на площі 600 квадратних метрів.

Також повідомлялося, що після атаки у Києві подекуди зникло світло, зокрема у Оболонському районі. У YASNO зазначили, що це, ймовірно, сталося через пошкодження локальних мереж, і не матиме глобальних наслідків.

У Офісі генерального прокурора уточнили, що ворожий удар спричинив пожежу в будівлі бізнес-центру в Оболонському районі. Також сталося займання пожежа на даху будинку у Святошинському районі столиці.

На місці влучань у Києві працювали 138 рятувальників і 45 одиниць техніки. Станом на 10 ранку пожежі або локалізували, або вже ліквідували.

Ліквідація наслідків російської атаки / Фото ДСНС, Нацполіція

Ракети атакували Кривий Ріг увечері 11 лютого

Близько 21:00 Повітряні сили повідомили про небезпеку для Кривого Рогу і вже за лічені хвилини по місту вдарили ворожі ракети.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що постраждалих внаслідок удару немає. Однак є пошкодження 10 багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору, пошкоджено також навчальні заклади, бізнес-об'єкти, готель, АЗС, близько 30 автомобілів.

Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що увечері ворог кілька разів атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Обстрілював артилерією, скинув боєприпас з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе. Минулося без поранених і жертв.

Як відпрацювала ППО

Повітряні сили оприлюднили звіт про роботу ППО цієї ночі. Росія запустила по Україні 6 ракет та 123 дрони типу "Шахед".

Сили ППО збили 6 ракет та 71 БпЛА, ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок атаки противника постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг), Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

За словами Тимура Ткаченка, начальника Київської міської військової адміністрації, у Києві сили ППО збили 6 російських балістичних ракет "Іскандер-М".

Він зазначив, що навіть без детонації, лише уламки ракети вже можуть завдати серйозної шкоди.

Також уночі підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.

Як на атаку відреагували у владі

Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор

– наголосив президент Володимир Зеленський.

Він укотре закликав міжнародних партнерів до єдності та подальшої підтримки України у боротьбі за справедливе завершення війни.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також відреагував на атаку Росії по Києву та області.

Росія здійснила ракетний удар по Києву та Київщині, ППО/ПРО працювала по балістиці. Ось так Путін хоче завершення війни,

– написав він.

Андрій Коваленко зазначив, що "кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в руху до миру супроводжується ракетними ударами".

"Путін підготував ресурси до таких качель, раніше про це говорили. Накопичив їх для того, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС робив схожі дії на східному фронті – це методи дипломатії, що тісно переплітаються з фронтом. По Росії має летіти і буде летіти, без цього ніяк", – ідеться в повідомленні керівника ЦПД.