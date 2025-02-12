Марк Фогель працював вчителем у Москві, але ще у 2021 році його затримали й ув'язнили. Як пояснив 24 Каналу політолог, президент Аналітичного центру “Політика” Олег Лісний, Кремль просто так не відпускає своїх людей.

До теми Спецпосланець Трампа справді відвідав Москву: забирав засудженого американця Фогеля

Що насправді задумав Путін

Дональд Трамп активно висвітлював ситуацію зі звільненим заручником. Для нього було важливо показати, що Владімір Путін його слухає, піддається впливу.

Втім ми не знаємо деталей розмови очільника Кремля зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Саме він прилітав у Росію, щоб забрати Марка Фогеля. За повідомленням ЗМІ, з російським диктатором у них була тригодинна розмова.

Але дивіться, що відбувається. Трамп каже, що є прогрес, демонструє своєму суспільству, що повертається громадянин Сполучених Штатів, а через декілька годин відбувається черговий обстріл української столиці,

– підкреслив Олег Лісний.

Тоді виникає питання, чи справді Трамп може про щось домовитися з Путіним. Російський диктатор продовжує грати свою "брудну" гру. Він відпускає американця, але продовжує вбивати українців.

"Це елемент неповаги до Трампа. Але подивимось, як це побачив сам Трамп. Адже він постійно виступає проти руйнації, смертей, війни. А що сталося сьогодні під ранок?" – сказав політолог.

Зверніть увагу! Вранці 12 лютого Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Загинув чоловік, є травмовані, серед яких дитина. У різних районах столиці виникли пожежі.

Але такі візити потрібні для того, щоб у США краще зрозуміли, що відбувається. Трамп бере різних гравців зі своєї команди й запускає їх на різні майданчики. Наприклад, один спецпредставник поїхав до Мюнхена, а потім в Україну, інший – до Росії.

Я дуже сподіваюсь, що у Москві була предметна розмова й спецпредставник покаже Трампу речі, які доповнять його бачення,

– підсумував Олег Лісний.

Зауважимо, після звільнення Фогеля Трамп сказав, що Росія поводилася "дуже добре" й так можна буде покласти край війні в Україні. Радник з питань національної безпеки Майк Волц додав, що цей обмін демонструє "добру волю росіян" і підтверджує, що США рухаються у правильному напрямку.