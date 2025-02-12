Спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Росію. Він забрав звідти американця Марка Фогеля, засудженого за зберігання медичної марихуани. Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що це був жест доброї волі з боку Москви, передає 24 Канал із посиланням на Білий дім.

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Віткофф міг провести розмову з Путіним

Очільник Держдепу Марко Рубіо наголосив для Fox News, що Фогель – це вже десятий американець, який повернувся додому після затримання за кордоном лише за три тижні правління Трампа в Білому домі.

Журналістка, яка брала інтерв'ю у посадовця, зазначила, що Путін не отримав нічого в обмін за звільнення американця. Крім того, вона зауважила, що Стів Віткофф, ймовірно, зустрічався з очільником Кремля. Ця зустріч тривала протягом трьох з половиною годин. Також вона додала, що Путін робив дуже позитивні публічні коментарі про Дональда Трампа. Журналістка поцікавилася у Рубіо, чи можна це вважати сигналом до завершення війни в Європі.

Я б не сказав, що одне пов'язане з іншим прямо, але з часом це буде пов’язано з наступної причини: у нас є сильний президент. І я думаю, люди забувають, наскільки це важливо. Зрештою, ми маємо справу з сильними лідерами по всьому світу. Можливо, ми не любимо їх чи те, що вони роблять, але це сильні лідери, які поважають силу. І це те, що ми маємо з Дональдом Трампом у Білому домі,

– відповів Рубіо.

До слова, Трамп оголосив про досягнення "великого прогресу" щодо завершення війни в Україні.