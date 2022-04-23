Детальніше про життя та смерть газових топменеджерів Росії – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Днями сталися два дуже схожі криваві інциденти.

18 квітня у Москві були знайдені мертвими колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Владислав Аваєв , його дружина і донька.

, його дружина і донька. 19 квітня на іспанському курорті Льорет-де-Мар були знайдені мертвими колишній топменеджер "Новатек" Сергій Протосеня , його дружина і донька.

, його дружина і донька. Як вважають російські та іспанські слідчі органи (звісно, незалежно один від одного), в обох випадках чоловіки вбили своїх дружин і доньок, а потім вчинили самогубство.

"Зачистка" чи збіг?

За інформацією джерела 24 каналу в російських медіа, ці смерті "наче під копірку" спричинили паніку в бізнесових колах, в першу чергу, пов’язаних з Кремлем та енергоресурсами. Тим більше, що раніше – 28 січня і 25 лютого – в Росії вже було два самогубства топменеджерів "Газпрому". І ті випадки – теж дуже схожі між собою.

Російські бізнесмени заспокоюють себе та інших, кажучи вголос, що епідемія смертей – просто збіг. Але пошепки йде мова про можливу "зачистку" тих, хто "щось знає і може розказати". А розказати ті бізнесмени, які нині вже мертві, могли багато…

Колишніх бухгалтерів не буває

Сім’я Протосені загинула 19 квітня, але інформація про це просочилася в медіа лише два дні потому – 21-го. Телеканал Telecinco повідомив, що, за попередніми даними, 55-річний глава родини нібито зарізав ножем чи зарубав сокирою дружину та доньку, а потім повісився сам.

Втім, іспанська поліція також перевіряє версію, чи не було це "замасковане" вбивство, яке скоїли інші люди. Сусіди росіян стверджують, що ті жили тихо, ніколи не зчиняли скандали чи навіть суперечок, а гостей у них практично ніколи не було.

Бухгалтер "гаманця" Путіна

Сергій Протосеня став відомим у російських бізнес-колах у далекому 2002 році, коли став головним бухгалтером "Новатек". Через 13 років вірної праці його призначили заступником голови правління з економіки та фінансів, а, крім того, він отримав 0,0765% акцій компанії. Відсоток, на перший погляд, скромний, але насправді він гарантував мільйонні прибутки, бо "Новатек" на той момент уже була другим за обсягами продавцем природного газу в Росії. Тому, маючи вже солідні статки, в 2016 році Протосеня пішов із компанії. На сьогодні на його рахунках – 400 мільйонів євро. Ці гроші тепер успадкує син бізнесмена, який не поїхав на відпочинок до Іспанії, а залишився у французькому Бордо, де мешкала сім’я. Саме він зателефонував до іспанської поліції та повідомив, що його близькі не виходять на зв’язок.



Володимир Путін і його посіпака Геннадій Тимченко / Фото Getty

Російський економічний оглядач, на правах анонімності, повідомив 24 каналу, що останнім часом "Новатек" (у 2021 році посідав 8-е місце у рейтингу найбільших приватних компаній Росії за версією Forbes) готується до складних випробувань, які посипалися через війну в Україні. Компанія гарантовано зазнає серйозних збитків, попри те, що має в Росії великі преференції, бо одним із найбільших її акціонерів (23,5%) є мільярдер Геннадій Тимченко – "гаманець" і великий друг Путіна.

Наприкінці лютого Тимченко потрапив до санкційного списку Великої Британії та ЄС. Аби відвести "Новатек" з-під удару, 23 березня бізнесмен вийшов з ради директорів компанії. Але санкції проти "Новатек", як і взагалі розширення газового ембарго проти Росії, – лише справа часу.

Здавалося б, який може бути зв’язок між нинішніми проблемами "Новатек" і смертю його ексбухгалтера Протосені, який звільнився ще 6 років тому?

Зараз усе складно, – відзначив інформатор 24 каналу. – Але колишніх бухгалтерів, як і КДБістів, не буває…

14 куль для дружини

Не менш жахливою та "туманною" була й трагедія напередодні, коли загинули ексвіцепрезидент "Газпромбанку" Владислав Аваєв та його сім’я.

За версією слідства, бізнесмен у сімейній квартирі розстріляв з пістолета дружину й 13-річну доньку, а потім застрелився сам. Вбивства відбулися близько 22:00, сусіди потім зізналися, що чули багато пострілів… Але ніхто до поліції так і не зателефонував.

Лише зранку, коли Аваєва не привезла доньку до школи, їй та чоловіку почали телефонувати. Але мобільні ніхто не брав. Тоді до квартири приїхала старша донька Аваєвих і своїм ключем відкрила вхідні двері. Побачене всіх шокувало! Дівчинка лежала у своєму ліжку, а подружжя – на кухні. Всі мали вогнепальні ураження. Причому жінка – одразу 14! Крім того, в неї були зламані ноги…

Слідчі вже наступного дня заявили, що причина кривавої бійні – складні сімейні стосунки. А інформовані джерела "розшифрували", що мали на увазі силовики: буцімто у дружини був любовний роман з колишнім сімейним водієм, і вона завагітніла від нього. Це й стало причиною нервового зриву Аваєва. Пара була в процесі розлучення, але судова справа затягнулася через неповнолітню доньку.

Бізнес із КДБістом

Варто відзначити, що Аваєв до того, як у 2016 році став віцепрезидентом "Газпромбанку", довгий час працював в охоронних структурах, зокрема, в Держдумі РФ. Але дивним чином у його біографії випадає період з 2012 по 2016 роки – достеменно невідомо, чим він у цей час займався.

Зате є дані, що вже під час роботи в "Газпромбанку" він став співвласником компанії "Карбонікс" (78%), яка займалася будівництвом, а згодом – розвитком вуглецевих технологій, зокрема, розробкою медичних імплантів. Його партнеркою в цьому бізнесі була така собі Анастасія Карнєєва (має 10%) – донька мільярдера Миколи Волобуєва, який нині є заступником потужного держпідприємства "Ростех", а раніше 39 років (1975 – 2004) працював спочатку в КДБ СРСР, а потім у ФСБ РФ.

Джерело 24 каналу в росмедіа відзначає, що ходили чутки буцімто останнім часом між Аваєвим і Волобуєвим були непрості стосунки. І про це слідчі мають знати, але зі зрозумілих причин вони навряд чи "розроблятимуть" таку версію.

Смертельний дубль "Газпрому"



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Смерть двох інших відомих газовиків теж викликає багато питань. Слідство офіційно визнало, що вони самі вкоротили собі віку. Але два самогубства (протягом місяця!) топменеджерів "Газпрому", які були майже сусідами в елітному селищі Ленінське під Санкт-Петербургом, – хіба це не насторожує? А якщо зважити ще й на деталі…

29 січня у власному триповерховому будинку було знайдено труп 60-річного Леоніда Шульмана – керівника транспортної служби "Газпромінвесту".

Шульман лежав на підлозі у ванній, поруч із ним знайшли ніж та посмертну записку, в якій чоловік зізнавався буцімто нема сил більше терпіти біль у нозі. Раніше Шульман зламав ногу та носив апарат Ілізарова для зрощування кісток.

Мене залікували, не хочу бути інвалідом та тягарем. Живіть весело та щасливо. Я вас дуже люблю, – цитують записку топменеджера росЗМІ.

У Шульмана залишилися дорослі син та донька. З дружиною він розлучився у вересні 2021 року.

В російських незалежних телеграм-каналах досить активно обговорювали смерть бізнесмена. В першу чергу, відзначали такий момент: невже мільйонер Шульман не міг дозволити собі купити якісні знеболювальні препарати?

А 25 лютого вранці (через добу після початку війни Росії проти України) у тому ж селищі Ленінському було знайдено тіло іншого топменеджера "Газпрому" – 61-річного Олександра Тюлякова – заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру компанії з корпоративної безпеки.

Тюлякова виявили повішеним у гаражі-прибудові до будинку. Поруч лежала посмертна записка, зміст якої не розголошують до цього часу. Коли поліція і криміналісти почали працювати там і складати протокол, приїхали три джипи "Газпрому". Один зі співробітників слідчого комітету РФ у Ленобласті так описав наступні події:

Міцні хлопці заявили, що вони – служба безпеки "Газпрому", оточили територію, а нас і більшість поліцейських випровадили з будинку.

Ситуація абсурдна для правової держави, але для Росії – типово. Що робили силовики "Газпрому" в будинку – невідомо. Щось шукали чи сліди замітали?

Варто додати, що, за неофіційною інформацією, яка проскочила в деяких ЗМІ, напередодні ввечері Тюляков приїхав додому сильно побитим…

Далі буде?

Отже, менше, ніж за три місяці, сталися чотири смерті топменеджерів, пов’язаних з "Газпромом" і "Новатеком" – провідними газовими компанія Росії. Всі випадки – начебто самогубства. Між якими начебто немає прямих зв’язків…

Чомусь мені здається, що буде продовження… – каже джерело 24 каналу в російських медіа.

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