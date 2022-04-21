Для закупівлі скрапленого газу Туреччина візьме позику розміром в 1 мільярд євро в Deutsche Bank. Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів.

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Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, державний оператор трубопроводу, відомий як Botas, використовуватиме ці гроші, щоб купувати СПГ в американських виробників та у трейдерів у Європі.

Ця транзакція знаменує собою першу позику компанії для імпорту СПГ і відкриває шлях для подібних угод, які дозволять Botas диверсифікувати поставки, де зараз домінують Росія та Іран.

Цей кредит дозволить закупити близько 1 мільярда кубометрів газу. Однак в один момент не позбавить Туреччину від залежності від російського газу. Адже лише у 2021 році Туреччина спожила 61 мільярд кубометрів газу, більш ніж половину якого отримала з Росії.

Варто відзначити, що Туреччина доволі обережно ставиться до відносин з Росією. Країна не вводила санкції проти Росії після її вторгнення до України, але всіляко намагається допомогти Україні та встановити мир. Саме на території Туреччини відбулися переговори між Україною та Росією.