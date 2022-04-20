Про це повідомили журналістам Bloomberg анонімні джерела. Зараз Італійський уряд чекає, поки Брюссель завершить юридичний аналіз.

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Скільки газу постачає Росія ЄС

Керівництво країни, ймовірно, не хоче одразу припиняти закупівлю в рублях. Адже це краще робити, коли будуть офіційні підстави піти на такий серйозний крок.

Якщо Росія не постачатиме газ у Європу, це може завдати певних ускладнень. Країна-агресор досі постачає 40% всього газу, який використовується на Італії. Тому ця країна є найбільшим імпортером російського газу у Європі після Німеччини.

Зауважте! За даними Aljazeera, тільки у 2021 році Італія закупила російського газу на 5,8 мільярда доларів.



Європейські газопроводи Росії станом на 2020 рік / Зображення Bloomberg

Чому оплата в рублях

Наприкінці березня кремлівський диктатор озвучив світові новий ультиматум. Він заявив, що всі "недружні" для Росії країни повинні платити за російський газ російськими рублями.

На це різко відреагували дуже багато лідерів країн Заходу. Вони нагадали, що в підписаних договорах вказані інші валюти, тому використання російської буде прямим порушенням.

Згодом стало відомо, що схема Путіна практично є фікцією для пропаганди. Країни ЄС і далі переказують кошти у євро, а вже російський "Газпромбанк" сам робить конвертацію. Єдине, що членам Євросоюзу для цього потрібно – мати два рахунки у цьому банку.

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