Об этом сообщили журналистам Bloomberg анонимные источники. Сейчас Итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит юридический анализ.

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Сколько газа поставляет Россия ЕС

Руководство страны, вероятно, не желает сразу прекращать закупку в рублях. Ведь это лучше делать, когда будут официальные основания пойти на столь серьезный шаг.

Если Россия не будет поставлять газ в Европу, это может нанести определенные осложнения. Страна-агрессор до сих пор поставляет 40% всего используемого в Италии газа. Поэтому страна является крупнейшим импортером российского газа в Европе после Германии.

Заметьте! По данным Aljazeera, только в 2021 году Италия закупила российский газ на 5,8 миллиарда долларов.



Европейские газопроводы России по состоянию на 2020 год / Изображение Bloomberg

Почему оплата в рублях

В конце марта кремлевский диктатор озвучил миру новый ультиматум. Он заявил, что все "недружественные" для России страны должны платить за российский газ российскими рублями.

На это резко отреагировали многие лидеры стран Запада. Они напомнили, что в подписанных договорах указаны другие валюты, поэтому использование российской будет прямым нарушением.

Впоследствии стало известно, что схема Путина практически является фикцией пропаганды. Страны ЕС и дальше переводят средства в евро, а уже российский "Газпромбанк" сам делает конвертацию. Единственное, что членам Евросоюза для этого нужно иметь два счета в этом банке.

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