Для закупки сжиженного газа Турция возьмет ссуду размером в 1 миллиард евро у Deutsche Bank. Стороны находятся в финальной стадии переговоров.

К теме Италия готова не выполнять ультиматум России по оплате газа, если ЕС выявит нарушения

Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, государственный оператор трубопровода, известный как Botas, будет использовать эти деньги, чтобы покупать СПГ у американских производителей и трейдеров в Европе.

Эта транзакция знаменует собой первый заем компании для импорта СПГ и открывает путь для подобных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, где доминируют Россия и Иран.

Этот кредит позволит закупить около 1 миллиарда кубометров газа. Однако в один момент не избавит Турцию от зависимости от российского газа. Ведь только в 2021 году Турция потребила 61 миллиард кубометров газа, более половины которого получила из России.

Следует отметить, что Турция довольно осторожно относится к отношениям с Россией. Страна не вводила санкции против России после ее вторжения в Украину, но всячески пытается помочь Украине и установить мир. Именно на территории Турции прошли переговоры между Украиной и Россией.