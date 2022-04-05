Возле Конотопа на Сумщине нашли уже троих замученных мирных жителей

В Сумской области продолжается зачистка земель от непутевых войск РФ. На местах дислокации врага в Конотопском районе нашли троих замученных украинцев.

Такую информацию сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем вечерней сводке за 4 апреля.

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Орки не забирают трупы своих военных – к этому мы привыкли с самого начала. А теперь оставляют и живых. Поэтому я еще раз прошу мирное население: будьте осторожны на дорогах, за пределами населенных пунктов общин!

– написал председатель ОГА.

Дмитрий Живицкий упорно просит жителей Сумщины не посещать лес.

По словам главы ОГА, Конотопский район продолжает приходить в себя от нашествия наемников Кремля. Отмечается, что на местах дислокации врага уже нашли по меньшей мере трех замученных украинцев – мирных жителей Сумщины.

К слову, в Буче Киевской области обнаружили застенку в помещении санатория, где оккупанты издевались над гражданскими, после чего убивали их.

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