Возле Стены плача в Иерусалиме зажжение ханукальной свечи посвятили Украине

В Иерусалиме, у Стены плача, состоялась церемония зажжения ханукальной свечи. Главный раввин Шмуэль Рабинович решил посвятить действо Украине.

Шмуэль Рабинович произнес речь во время торжественной вечерней церемонии. Он пожелал процветания и благополучия для Украины.

Кто принял участие в церемонии

Кроме того, раввин выразил надежду двусторонних отношений, дружбы и взаимопомощи между Украиной и Израилем.

Зажег свечу на праздничной ханукии министр обороны Украины Алексей Резников. Также в церемонии приняли участие министр религии Израиля Матан Кахана и посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук.

Что известно о праздновании Хануки

Это еврейский праздник чуда и победы в войне между святостью и нечистотой.

В 2021 году праздник длится с 28 ноября по 6 декабря.

Евреи в течение 8 дней зажигают свечи в ханукии (подсвечнике). Люди ежедневно добавляют по одной свече: в первый день зажигают одну, на второй – две и т.д.

В дни Хануки евреям запрещено оплакивать умерших. Эти дни посвящают живым родственникам и друзьям.

