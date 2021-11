Біля Стіни плачу в Єрусалимі запалення ханукальної свічки присвятили Україні

У Єрусалимі, біля Стіни плачу, відбулася церемонія запалення ханукальної свічки. Головний рабин Шмуель Рабінович вирішив присвятити дійство Україні.

Шмуель Рабінович виголосив промову під час урочистої вечірньої церемонії. Він побажав процвітання та добробуту для України.

Хто взяв участь у церемонії

Крім того, рабин висловив сподівання двосторонніх відносин, дружби та взаємопідтримки між Україною та Ізраїлем.

Запалив свічку на святковій ханукії міністр оборони України Олексій Резнікову. Також у церемонії взяли участь міністр релігії Ізраїлю Матан Кахана та посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Що відомо про святкування Хануки

Це єврейське свято чуда та перемоги у війні між святістю і нечистотою.

У 2021 році свято триває з 28 листопада по 6 грудня.

Євреї протягом 8 днів запалюють свічки у ханукії (свічнику). Люди щодня додають по одній свічці: першого дня запалюють одну, на другий – дві тощо.

У дні Хануки євреям заборонено оплакувати померлих. Ці дні присвячують живим родичам та друзям.

Embassy of Ukraine in the State of Israel

