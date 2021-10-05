Біля Маріїнського палацу військовий оркестр виконав державні гімни Ізраїлю та України. Після цього президенти обійшли стрій почесної варти.

Раніше Президент Ізраїлю на початку жовтня вперше відвідає Україну

Зеленський та Герцог розпочали зустріч у вузькому колі. Після цього відбулись переговори у розширеному форматі.

Зустріч Зеленського та Герцога / Фото Офісу Президента:

Про що говорили політики

Зеленський зауважив, що перший візит Герцога на посаді відбувся саме в Україну. Це знак поваги та дружби. Тож політик подякував президенту Ізраїлю за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та висловив сподівання, що така позиція зберігатиметься і далі.

Зеленський зазначив, що Ізраїль є другом України. Однак потенціал двосторонньої взаємодії не вичерпаний. Угода про вільну торгівлю, за словами політика, працює. Зростають обсяги взаємної торгівлі товарами вперше від початку пандемії.

Вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру

Під час перемовин президенти вшанували пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру.

Зеленський наголосив, що слід продовжувати просвітницькі зусилля на національному та міжнародному рівнях з метою неповторення таких жахливих злочинів, як Голокост чи Голодомор.

Натомість Герцог запросив Зеленського до Ізраїлю.

Сподіваюсь, що мій візит сюди буде сприяти зміцненню, поглибленню та процвітанню нашого партнерства,

– наголосив президент Ізраїлю.

Зустріч Зеленського з президентом Ізраїлю, дивіться відео: