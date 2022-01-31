Возможное наступление России на Украину и паника: как преодолеть страх и сохранять спокойствие

На фоне последних тревожных новостей о возможном нападении России на Украину – сохранять спокойствие крайне трудно. Впрочем, поддаваться общей панике не стоит, ведь побороть тревогу вполне реально.

О том, как справиться с паникой, учитывая ситуацию, которая сложилась в стране, и что делать, чтобы сохранять спокойствие – рассказывает сайт 24 канала.

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Что делать с беспокойством

Чувствовать себя в безопасности – одна из базовых потребностей человека. Не удивительно, что нарастает паника, когда уже более месяца раздаются месседжи о возможном вторжении России. Сейчас мы не располагаем всей информацией и, находясь в таком состоянии неопределенности, волнуемся еще сильнее.

Впрочем, стоит помнить, что тревожность и страх – это вполне естественные и нормальные реакции на внешние факторы. Благодаря им мы выживаем, анализируем ситуацию и выбираем самые безопасные варианты. Впрочем, нельзя допустить, чтобы страх перерос в масштабную панику и парализовал привычный ритм жизни.

Психолог Алена Щербань объяснила, что когда человек находится в страхе и тревоге, работает его рептильный мозг, который отвечает за инстинкт выживания. Если угроза и тревога "фонит", информация нагнетается, оставаться спокойным практически невозможно.

Наш мозг, особенно, если человек не умеет контролировать свои мысли, может вводить нас в заблуждение. Особенно, если мы в большом количестве поглощаем токсичную информацию. И в таком состоянии человек однозначно не может принимать дельных решений.

Поэтому важно понимать и знать себя. Если вы тревожный человек, и вас достаточно легко поймать на "удочку" тревожной информации, то первый совет – профилактировать свое пространство и ту информацию, которую вы впускаете в себя. Меньше интернета, телевидения и развлечений в транспорте. Соблюдайте информационную гигиену!

– отметила Щербань.

Нужно проговорить свои страхи с близкими / Фото Unsplash

В это время стоит проверять информацию еще тщательнее, чем всегда:

В первую очередь обращайте внимание на источник. Это должно быть качественное СМИ или проверенный и компетентный человек в социальных сетях.

Фильтруйте информацию и не попадайте в плен новостей. Ограничьте время, которое проводите в социальных сетях и за просмотром новостей.

Не ведитесь на эмоциональные заголовки и панические посты в социальных сетях.

Проверяйте первоисточник новости. Важно знать, откуда в СМИ эта информация и можно ли ей доверять.

Не теряйте критическое мышление и здравый смысл.

Какие техники помогут избежать паники

Психолог отметила, раз уж эта информация попала в ваше поле, и вы не можете ее переварить, тогда стоит вербализировать свои переживания. Если вы найдете возможность проговорить свои страхи с близкими людьми, коллегами, товарищами, психотерапевтом или психологом – это однозначно выведет ваш страх наружу. И, скорее всего, уровень тревоги снизится. Ведь то, что извне – уже не внутри.

Третий совет – взять ситуацию под контроль с помощью дыхания. Правильное дыхание помогает существенно снизить тревожные симптомы. Для этого нужно перевести внимание внутрь своего тела, где-то на уровень живота, ниже диафрагмы. И дышать в таком "треугольнике": медленный вдох, задержка дыхания и медленный выдох. 15 – 20 циклов такого дыхания снизят сердцебиение, наладят сердечный ритм, улучшают активность головного мозга. Алена Щербань Психолог

Еще один способ, который помогает справиться с тревогой – это техника заземления. Нужно стать твердо на обе ноги, почувствовать энергию земли, опору. Ощущение опоры и поддержки может дать и размышление о том, что является самым важным, на что или на кого можно опираться. Возможно, есть смысл обратиться к специалисту, который сможет снизить уровень тревоги, задав конструктивные вопросы.

Как правило, самые тревожные мысли по поводу безопасности наших близких, особенно пожилых родителей и детей. Для снижения уровня тревоги нужно проговорить с родными детали: где вы собираетесь в случае обострения ситуации, как будете действовать в тех или иных условиях. Возможно, Вам будет спокойнее, если вы соберете тревожный чемодан с документами и вещами первой необходимости,

– посоветовала Алена Щербань.

Правильное дыхание и техника заземления помогут справиться с паникой / Фото Unsplash

Она также добавила, что психологически подготовиться к войне очень сложно. И здесь важно оценивать не столько возможность, сколько вероятность того или иного события. И обращаться за информацией к тем, кто не склонен к панике, владеет большим объемом информации и понимает, что происходит.

И помните: наша психика – очень гибкая. И в наших силах подготовить ее к любому сценарию, дать установку: что бы ни случилось – я справлюсь. Но сначала нужно справиться с внутренними проявлениями, которые захватывают человека вследствие массированной информационной атаки,

– подытожила Щербань.

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