Можливий наступ Росії на Україну та дика паніка: як подолати страх і зберігати спокій

На фоні останніх тривожних новин про можливий напад Росії на Україну – зберігати спокій вкрай важко. Втім, піддаватися загальній паніці не варто, адже побороти тривогу цілком реально.

Про те, як впоратися з панікою, враховуючи ситуацію, що склалася в країні, та що робити, аби зберігати спокій – розповідає сайт 24 каналу.

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Що робити з тривожністю

Почуватися у безпеці – одна з базових потреб людини. Тож не дивно, що наростає паніка, коли вже понад місяць лунають меседжі про можливе вторгнення Росії. Зараз ми не володіємо всією інформацію і, перебуваючи у такому стані невизначеності, хвилюємося ще дужче.

Втім, варто пам'ятати, що тривожність та страх – це цілком природні та нормальні реакції на зовнішні чинники. Завдяки їм ми виживаємо, аналізуємо ситуацію та обираємо найбезпечніші варіанти. Втім, не можна допустити, щоб страх переріс у масштабну паніку та паралізував звичний ритм життя.

Психологиня Альона Щербань пояснила, що коли людина перебуває у страху та тривозі, працює її рептильний мозок, який відповідає за інстинкт виживання. Якщо загроза та тривога "фонить", інформація нагнітається, залишатися спокійним практично неможливо.

Наш мозок, особливо, якщо людина не вміє контролювати свої думки, може вводити нас в оману. Особливо, якщо ми у великій кількості поглинаємо токсичну інформацію. І в такому стані людина однозначно не може ухвалювати слушних рішень.

Тому важливо розуміти й знати себе. Якщо ви тривожна людина, і вас достатньо легко впіймати на "вудку" тривожної інформації, то перша порада – профілактувати свій простір і ту інформацію, яку ви впускаєте в себе. Менше інтернету, телебачення та теревень у транспорті. Дотримуйтеся інформаційної гігієни!

– наголосила Щербань.

Потрібно проговорити свої страхи з близькими / Фото Unsplash

У цей час варто перевіряти інформацію ще ретельніше, ніж завжди:

У першу чергу звертайте увагу на джерело. Це має бути якісний ЗМІ чи перевірена та компетентна людина у соціальних мережах.

Фільтруйте інформацію та не потрапляйте у полон новин. Обмежте час, який проводите у соціальних мережах та за переглядом новин.

Не ведіться на емоційні заголовки та панічні пости у соціальних мережах.

Перевіряйте першоджерело новини. Важливо знати, звідки у ЗМІ ця інформація і чи можна їй довіряти.

Не втрачайте критичне мислення та здоровий глузд.

Які техніки допоможуть уникнути паніки

Психологиня зазначила, якщо вже ця інформація потрапила до вашого поля, і ви не можете її переварити, тоді варто вербалізувати свої переживання. Якщо ви знайдете можливість проговорити свої страхи з близькими людьми, колегами, товаришами, психотерапевтом або психологом – це однозначно виведе ваш страх назовні. І, скоріше за все, рівень тривоги знизиться. Бо те, що ззовні – вже не всередині.

Третя порада – взяти ситуацію під контроль за допомогою дихання. Правильне дихання допомагає істотно знизити тривожні симптоми. Для цього потрібно перевести увагу всередину свого тіла, десь на рівень живота, нижче діафрагми. І дихати у такому "трикутнику": повільний вдих, затримка дихання, і повільний видих. 15 – 20 циклів такого дихання знизять серцебиття, налагодять серцевий ритм, покращать активність головного мозку. Альона Щербань Психологиня

Ще один спосіб, який допомагає впоратися з тривогою – це техніка заземлення. Потрібно стати твердо на обидві ноги, відчути енергію землі, опору. Відчуття опори та підтримки може дати й розмірковування про те, що є найважливішим, на що або на кого можна спиратися. Можливо, є сенс звернутися до спеціаліста, який зможе знизити рівень тривоги, поставивши конструктивні питання.

Як правило, найтривожніші думки – з приводу безпеки наших близьких, особливо, літніх батьків та дітей. Для зниження рівня тривоги потрібно проговорити з рідними деталі: де ви збираєтесь в разі загострення ситуації, як будете діяти в тих чи інших умовах. Можливо, вам буде спокійніше, якщо ви зберете тривожну валізку з документами та речами першої необхідності,

– порадила Альона Щербань.

Правильне дихання та техніка заземлення допоможуть впоратися з панікою / Фото Unsplash

Вона також додала, що психологічно підготуватися до війни дуже складно. І тут важливо оцінювати не стільки можливість, скільки ймовірність тієї чи іншої події. І звертатися за інформацією до тих, хто не схильний до паніки, володіє більшим обсягом інформації та розуміє, що відбувається.

І пам'ятайте: наша психіка – дуже гнучка. І в наших силах підготувати її до будь-якого сценарію, дати установку: що б не трапилося – я впораюсь. Але спочатку потрібно впоратися з внутрішніми проявами, які охоплюють людину внаслідок масованої інформаційної атаки,

– підсумувала Щербань.

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