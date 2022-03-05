Врач рассказал, какие лекарства нужны армии и гражданским в горячих точках и как помочь

Больницы Львовщины помогают медикаментами в другие города. В то же время в самом Львове лекарств на нужды пациентов – достаточно.

В то же время в некоторых районных больницах Львовщины просят предоставить недостающие медикаменты. Впрочем, в Украину едет немало гуманитарных грузов из-за границы, так что ситуация контролируемая.

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Об этом в эфире 24 канала рассказал семейный врач Львовщины Игорь Заставный.

Какие медицинские средства нужны

По его словам, раненым военным больше всего нужны средства для остановки кровотечений, а также обезболивающие. В частности, речь идет о:

кровоостанавливающих материалах, например джутах;

перевязочных материалах для остановки кровотечений.

В то же время гражданским, находящимся в горячих точках, лекарства нужно намного больше.

Врач Заставный напомнил, что во Львове функционирует добровольческий медицинский батальон, занимающийся медицинским комплектованием. Поэтому обращаться за списком нужд следует волонтерам.

Врач прокомментировал ситуацию в больницах страны: смотрите видео

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