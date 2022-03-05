Лікар розповів, які ліки потрібні армії та цивільним у гарячих точках і як допомогти

Лікарні на Львівщині допомагають медикаментами в інші міста. Водночас у самому Львові ліків на потреби пацієнтів – достатньо.

Водночас у деяких районних лікарнях Львівщині просять надати медикаменти, яких бракує. Втім, в Україну їде чимало гуманітарних вантажів з-за кордону, тож ситуація контрольована.

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Про це в ефірі 24 каналу розповів сімейний лікар з Львівщини Ігор Заставний.

Які медичні засоби треба

За його словами, пораненим військовим найбільше треба засоби для зупинки кровотеч, а також про знеболюючі. Зокрема мовиться про:

кровоспинні матеріали, наприклад, джути;

перев'язувальні матеріали для зупинки кровотеч.

Водночас цивільним, які перебувають у гарячих точках, ліків треба набагато більше.

Лікар Заставний нагадав, що у Львові функціонує добровольчий медичний батальйон, який займається медичним комплектуванням. Тож звертатись за списком потреб варто до волонтерів.

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