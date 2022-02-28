Враг будет жестоко наказан за убийства детей, – Резников

В результате обстрелов оккупантов страдает немало мирного населения Украины. В частности, дети умирают. Министр обороны Алексей Резников заявил, что врага жестоко накажут за эти зверские убийства.

Оккупанты пытаются захватить украинские города. Для этого они продолжают их обстреливать. Однако украинские защитники героически борются с захватчиками, нанося им колоссальные потери.

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Враги будут жестоко наказаны за смерть детей

Резников отметил, что проходят 96 часов сопротивления украинцев после полномасштабного российского вторжения.

4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восторга согражданами, держащими строй рядом. Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину. Ненависть до врага, убивающего наших женщин и детей, разрушающего мирные города. И уверенность в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо,

– добавил министр.

Ведь, по словам Резникова, 27 февраля произошел настоящий слом – война в Украине стала Европейской.

"Уже сейчас пол Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы", – отметил министр.

Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч матерей и детей без всяких формальностей, как своим.

"Сейчас на западе у нас действительно нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это – заслуга наших защитников и защитниц, всего украинского народа", – заметил Резников.

Министр подытожил, что украинцы отказались повиноваться взбешенному тирану и непременно победят.

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