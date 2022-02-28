Ворог буде жорстоко покараний за вбивства дітей, – Резніков

Внаслідок обстрілів окупантів страждає чимало мирного населення України. Зокрема, помирають діти. Міністр оборони Олексії Резніков заявив, що ворога жорстоко покарають за ці звірячі вбивства.

Окупанти намагаються захопити українські міста. Для цього вони продовжують їх обстрілювати. Однак українські захисники героїчно борються із загарбниками, завдаючи їм колосальних втрат.

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Вороги будуть жорстоко покарані за смерті дітей

Резніков зауважив, що минають 96 годин спротиву українців після повномасштабного російського вторгнення.

4 доби звитяги, мужності, самовідданості й віри. Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд. Болю за тими, хто відав життя за Україну. Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста. І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов'язково покараний! Жорстко, невідворотно,

– додав міністр.

Адже, за словами Резнікова, 27 лютого відбувся справжній злам – війна в Україні стала Європейською.

"Вже зараз пів Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби", – зауважив міністр.

Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч матерів та дітей без усіляких формальностей, як своїм.

"Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою. Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу", – зауважив Резніков.

Міністр підсумував, що українці відмовилися коритися оскаженілому тирану і неодмінно переможуть.

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