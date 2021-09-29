Временный мораторий на экспорт металлолома спасет украинскую металлургию, – СМИ

Украинские металлурги обратились к представителям власти с просьбой не допустить остановки предприятий, где в целом работает 600 тысяч человек. Все из-за критической нехватки металлолома.

Сейчас это стратегическое сырье для всех металлургов, поскольку ни одна технология – ни конверторная, ни электрометаллургическая – не позволяет выплавить сталь без лома. В то же время его заготовка ежегодно уменьшается. В 2020-м по всей стране удалось собрать около 3 млн тонн – это меньше за все годы независимости. В этом году ситуация еще больше ухудшилась. Это почувствовали и на предприятии в Днепре.

В этом цехе работает около тысячи сотрудников. Мы производим колеса для пассажирских и грузовых вагонов. Из-за дефицита металлолома мы теряем заказы, а наши сотрудники могут потерять свою работу,

– рассказал глава правления Интерпайп НТЗ Сергей Костенко.

В этом году добавилась еще одна проблема – начал резко расти экспорт металлолома. По предварительным подсчетам, его объемы уже увеличились в 20 раз, до почти 400 тыс. тонн. Сырье вывозят преимущественно в Турцию и непризнанное Приднестровье. Специалисты считают, что спасти ситуацию может только введение временного запрета на экспорт металлолома.

Мы призываем Кабмин пойти на оперативные, экономически обоснованные меры, и временно запретить экспорт металлолома. Так делают наши соседи. Даже ЕС рассматривает вариант с введением моратория на вывоз лома,

– сказал президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков.

Кроме того, Украина теряет налоговые поступления не только от сокращения производства на метпредприятиях, но и от экспорта металлолома по непрозрачным схемам. Таможенники выявили нарушений при экспорте на около 10 млн долларов, сообщил народный депутат Алексей Мовчан, член экономического комитета Верховной Рады.

Пока металлурги ожидают реакции Кабмина, металлолом и дальше вывозится из страны, а в стратегической для экономики отрасли углубляется кризис, последствия которого может почувствовать вся страна. Поэтому украинские металлурги уже обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить остановки предприятий, где в целом работает более 600 тыс. человек, и содействовать с введением запрета на вывоз лома.