Тимчасовий мораторій на експорт металобрухту врятує українську металургію, – ЗМІ

Українські металурги звернулися до представників влади з проханням не допустити зупинки підприємств, де загалом працює 600 тисяч осіб. Все через критичну нестачу металобрухту,

Зараз це стратегічна сировина для всіх металургів, оскільки жодна технологія – ні конверторна, ні електрометалургійна – не дозволяє виплавити сталь без брухту. У той же час його заготівля щорічно зменшується. У 2020-му по всій країні вдалося зібрати близько 3 млн тонн – це менше за всі роки незалежності. У цьому році ситуація погіршилась ще більше, і це відчули і на підприємстві в Дніпрі.

У цьому цеху працює близько тисячі співробітників. Ми виробляємо колеса для пасажирських і вантажних вагонів. Через дефіцит металобрухту ми втрачаємо замовлення, а наші співробітники можуть втратити свою роботу,

– розповів глава правління Інтерпайп НТЗ Сергій Костенко.

В цьому році додалася ще одна проблема – почав різко зростати експорт металобрухту. За попередніми підрахунками, його обсяги вже збільшилися в 20 разів, до майже 400 тис. тонн. Сировину вивозять переважно до Туреччини і невизнаного Придністров'я. Фахівці вважають, що врятувати ситуацію може тільки введення тимчасової заборони на експорт металобрухту.

Ми закликаємо Кабмін піти на оперативні, економічно обґрунтовані заходи, і тимчасово заборонити експорт металобрухту. Так роблять наші сусіди. Навіть ЄС розглядає варіант з введенням мораторію на вивезення брухту,

– сказав президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Крім того, Україна втрачає податкові надходження не тільки від скорочення виробництва на метпідприємствах, але і від експорту металобрухту за непрозорими схемами. Митники виявили порушень при експорті на близько 10 млн доларів, повідомив народний депутат Олексій Мовчан, член економічного комітету Верховної Ради.

Поки металурги очікують реакції Кабміну, металобрухт і далі вивозиться з країни, а в стратегічній для економіки галузі поглиблюється криза, наслідки якої може відчути вся країна. Тому українські металурги вже звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням не допустити зупинки підприємств, де загалом працює понад 600 тис. людей, і сприяти з введенням заборони на вивезення брухту.