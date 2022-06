Время очень дорогое, и каждый день исчисляется жизнями, – Зеленский выступил на фестивале Glastonbury

Президент Владимир Зеленский выступил перед участниками музыкального фестиваля Glastonbury, который ежегодно проходит в Великобритании. Политик призвал распространять правду о войне на Украине.

Зеленский обратил внимание, что фестиваль возобновился после двухлетнего перерыва. Пандемия поставила на паузу жизнь миллионов людей, но не сломала человечество. Украинцы тоже хотели бы жить, как раньше и наслаждаться летом, однако не могут – случилось самое страшное.

Читайте также Четыре месяца назад для Украины все изменилось, – Зеленский о войне

Россия украла эту возможность

Да, Россия украла наш мир и покой. Однако президент подчеркнул, что мы не позволим российской войне сломать нас.

Мы хотим остановить войну до того, как она сломает судьбы людей других стран Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Все люди сейчас находятся под угрозой!

– предупредил политик.

Зеленский убежден, что Гластонбери – это место с самой большой концентрацией свободы. Поэтому он попросил разделить это чувство со всеми, чья свобода сейчас под угрозой, то есть с теми, кто страдает от российских атак.

Время очень дорогое

Президент попросил поддержку. Призвал распространять правду о войне и помогать украинцам, вынужденным покинуть свои дома.

"Время очень дорогое, и каждый день исчисляется жизнями людей! Докажите, что свобода всегда побеждает!" – подытожил президент.

Выступление Зеленского разместили в его телеграме:

Выступление Зеленского транслировали на больших экранах

Организаторы фестиваля Glastonbury отметили, что речь Зеленского прозвучала на больших экранах The Other Stage незадолго до начала выступления The Libertines.

Отметим, что Glastonbury – это один из крупнейших культурных фестивалей лета, проходящий в Юго-Западной Англии, в нескольких километрах от небольшого городка Гластонбери. Мероприятие проходит с 22 по 26 июня. Гости в основном располагаются в огромном палаточном лагере.

Там выступают мировые звезды, например Билли Айлиш и Кендрик Ламар. В этом году на сцене выступят и победители Евровидения – украинская группа Kalush Orchestra.

Может заинтересовать – обращение Зеленского по поводу кандидатства Украины в Евросоюз: видео